Il tema della sicurezza informatica nelle aziende ha raggiunto una nuova e rilevante frontiera giuridica con la recente decisione della Corte di Cassazione, che ha stabilito un precedente significativo in merito alla responsabilità dei dipendenti. Attraverso l’ordinanza numero 3263 del 13 febbraio 2026, i giudici di legittimità hanno confermato che il licenziamento di un lavoratore che cade vittima di una truffa informatica, come il phishing, può essere considerato pienamente legittimo se viene accertata una condotta negligente. Il caso specifico riguardava un addetta alla contabilità che aveva autorizzato un pagamento rilevante basandosi esclusivamente su una comunicazione elettronica apparentemente inviata dal presidente della società. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vittima di hacker ma punito: la sentenza della Cassazione che cambia tutto nel mondo del lavoro

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