Luka Modric, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni del club rossonero, condividendo le sue prime impressioni sulla nuova squadra. Ha detto di essersi sentito subito accolto e amato dai compagni e dai tifosi, e ha dichiarato di aver realizzato un sogno entrando a far parte del club. Le sue parole riflettono entusiasmo per questa nuova esperienza.

"Quando il club mi ha parlato per la prima volta di questa idea, per me non c'è stato alcun dubbio nel farlo: fin dal primo giorno che sono arrivato qui mi sono sentito benissimo e amato da tutti i tifosi. Questo è un gesto piccolo piccolo per ricambiare tutto l'affetto che mi è stato rivolto sin dal giorno che sono arrivato al Milan". LEGGI ANCHE: Milan, rivoluzione estiva: Goretzka sotto ai riflettori. Spunta un nuovo nome dalla Premier Sulla foto con addosso la tuta del Milan in tenda età: "È stupendo vedere questa foto. Mi riporta a tanti ricordi perché quando ero bambino ero un grande tifoso del Milan: ora, trent'anni dopo, giocare per questo grande club è davvero stupendo, un sogno divenuto realtà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Modric: “Milan, mi sono sentito subito amato da tutti. Ho realizzato un sogno”

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