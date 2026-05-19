Oggi, in diretta dall'Italia, vengono seguite le tappe della visita di Narendra Modi a Roma, prevista per il 20 maggio. L’evento coinvolge numerosi esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui Terzi e Talò, che partecipano a uno speciale condotto dall’Adnkronos. La visita si concentra su incontri ufficiali e incontri con rappresentanti locali e internazionali, con l’obiettivo di approfondire i rapporti tra i due paesi. Durante la giornata vengono trasmesse interviste e aggiornamenti sul programma previsto.

(Adnkronos) - La visita di Narendra Modi a Roma, in programma il 20 maggio, è un appuntamento che va ben oltre il protocollo diplomatico. Per la prima volta un premier indiano arriva a Palazzo Chigi per un incontro bilaterale dedicato con Giorgia Meloni: sul tavolo ci sono il corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC), la cooperazione nella difesa e la co-produzione industriale, la sicurezza energetica e la transizione verde. Adnkronos seguirà l'incontro in diretta, a partire dalle 13, con la conduzione del vicedirettore Giorgio Rutelli e le analisi di cinque ospiti di primo piano: Giulio Terzi di Sant'Agata — Presidente della Commissione per le Politiche dell'Unione Europea del Senato, già ministro degli Affari Esteri e ambasciatore presso le Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Modi a Roma, Adnkronos in diretta: lo speciale con Terzi, Talò e gli esperti dall'India

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