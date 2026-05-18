Salim El Koudri, attualmente in isolamento nel carcere di Modena, avrebbe richiesto una Bibbia. La richiesta è stata avanzata dopo l’attacco avvenuto nel centro cittadino, che ha portato alla sua detenzione. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa richiesta né su eventuali dichiarazioni dell’interessato. La notizia è stata diffusa dalle fonti di polizia, che monitorano attentamente la situazione all’interno della struttura penitenziaria.

Salim El Koudri avrebbe chiesto una Bibbia dal carcere di Modena, dove si trova in isolamento dopo l’attacco avvenuto nel centro cittadino. Il dettaglio è emerso dal colloquio tra il 31enne e il suo legale, Fausto Gianelli, che ha riferito di una condizione psicologica molto compromessa e di una marcata difficoltà a ricostruire quanto accaduto nel pomeriggio di sabato. Secondo quanto dichiarato dall’avvocato, El Koudri continuerebbe a ripetere la frase: “Quel giorno sapevo che sarei morto, ma non perché mi uccidevano. Lo sapevo e basta”. L’uomo è indagato per strage e lesioni aggravate dopo aver investito alcuni passanti con una Citroen C3 nel centro di Modena, causando il ferimento di sette persone. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Salim El Koudri rompe il silenzio: la richiesta dal carcere

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