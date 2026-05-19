A Modena, la Procura non ha avanzato richieste di aggravanti per terrorismo o premeditazione nel procedimento legato alla tragedia avvenuta recentemente. Durante le udienze, i pm hanno concentrato le proprie accuse senza includere queste specifiche aggravanti, lasciando aperta la possibilità di sviluppi giudiziari differenti. La decisione si inserisce nel quadro delle indagini in corso, che continuano a focalizzarsi su altri aspetti del caso. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di eventuali ulteriori sviluppi processuali.

La tragedia di Modena. La Procura non ha chiesto l’aggravante del terrorismo, né quella della premeditazione. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Modena, Pm non chiede aggravante terrorismo

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