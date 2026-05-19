A Modena, la Procura ha deciso di rimuovere l'aggravante legata al terrorismo nel procedimento a carico di un uomo accusato di reati legati alla sicurezza. In aula, l’indagato ha scelto di non rispondere alle domande e in carcere ha chiesto di poter ricevere una Bibbia e un sacerdote. La sua richiesta ha suscitato diverse interpretazioni, mentre gli inquirenti continuano a seguire l’evoluzione del caso senza formulare conclusioni definitive. Le dichiarazioni e le richieste fatte finora hanno alimentato un clima di incertezza sul percorso giudiziario.

Nel profluvio di dichiarazioni e asserzioni, strane richieste e buonistiche interpretazioni delle stesse, sulla sanguinosa vicenda di Modena e sul suo autore piomba – in attesa del pronunciamento del gip incaricato che si esprimerà in giornata – il no alla richiesta dell’aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno della premeditazione. Questa la decisione della procura di Modena su Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito otto persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro città. Modena, per El Koudri la procura non chiede l’aggravante di terrorismo. Questa mattina, in aula per l’udienza di convalida del fermo, Salim El Koudri è rimasto in silenzio davanti al gip, ma ha affidato al suo legale un repentino e quantomeno singolare sintomo di «ravvedimento». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Modena, la Procura cancella l’aggravante terrorismo. El Koudri tace in aula e in cella chiede Bibbia e prete: ravvedimento o tattica?

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