Modena difensore El Koudri | Non è terrorismo ma crisi psichiatrica
A Modena, il difensore dell'indagato ha affermato che quanto successo non si tratta di terrorismo, ma di una crisi psichiatrica. Ha aggiunto che le dichiarazioni rilasciate finora non sono sufficienti a chiarire pienamente la dinamica dell'episodio. La vicenda ha attirato l'attenzione su un episodio ancora poco chiaro, che coinvolge un uomo sottoposto a indagini. Le autorità stanno approfondendo le circostanze, mentre si attendono ulteriori dettagli ufficiali.
“Temo che ciò che racconta serva ancora a poco per chiarire davvero cosa sia accaduto”. Con queste parole l’avvocato Fausto Gianelli, difensore di Salim El Koudri, il giovane di 31 anni accusato dell’investimento volontario avvenuto a Modena contro la folla, ha descritto lo stato mentale del suo assistito, parlando di una persona “confusa”, incapace di ricostruire con lucidità gli eventi di sabato. Secondo il legale, il ragazzo “ ricorda frammenti, spesso dopo che glieli racconto io stesso”, mentre gli episodi più drammatici “sembrano riaffiorare solo in parte”. Un quadro che, per la difesa, allontanerebbe almeno per ora l’ipotesi di una matrice terroristica e farebbe invece pensare a “una gravissima condizione psichiatrica”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Lasciano filtrare (immagino il difensore) che #ElKoudri, l'attentatore di #Modena, avrebbe chiesto una bibbia ed un prete. Peccato che nelle stesse ore girino le mail nelle quali scrive cose un filino diverse sui cristiani. x.com
Salim El Koudri, il 31enne fermato dopo l’investimento di sette persone nel centro di Modena, ha raccontato al suo difensore Fausto Giannelli di aver agito in uno stato di forte alterazione. Durante il colloquio in carcere ha chiesto una Bibbia e di poter parlare c facebook
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