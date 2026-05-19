Modena difensore El Koudri | Non è terrorismo ma crisi psichiatrica

A Modena, il difensore dell'indagato ha affermato che quanto successo non si tratta di terrorismo, ma di una crisi psichiatrica. Ha aggiunto che le dichiarazioni rilasciate finora non sono sufficienti a chiarire pienamente la dinamica dell'episodio. La vicenda ha attirato l'attenzione su un episodio ancora poco chiaro, che coinvolge un uomo sottoposto a indagini. Le autorità stanno approfondendo le circostanze, mentre si attendono ulteriori dettagli ufficiali.

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