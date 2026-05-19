A Modena, la procura ha deciso di non richiedere l’aggravante di terrorismo né quella di premeditazione nel procedimento a carico di Salim El Koudri, il 31enne coinvolto in un incidente stradale che ha causato ferimenti tra diverse persone. Secondo le dichiarazioni dell’indagato, avrebbe sentito delle voci e manifestato tachicardia prima di terminare la sua corsa nel centro cittadino. La sua azione si è conclusa con otto persone ferite, ma senza che si ipotizzino motivazioni legate a fini terroristici.

Per Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha terminato la sua folle corsa in auto in centro città, ferendo otto persone, la procura non chiede l’aggravante di terrorismo e neanche la premeditazione. Lo ha reso noto Rai News 24. Nell’udienza il ragazzo non risponde al gip. La decisione sulla convalida dell’arresto è attesa in giornata. Il 31enne è assistito dall’avvocato Fausto Gianelli e deve rispondere delle accuse di strage e lesioni aggravate dall’uso del coltello, contestate dalla procura di Modena. La pubblica accusa ha chiesto il carcere. "Sentiva voci e aveva la tachicardia" «Sentiva delle voci, non dormiva più e aveva la tachicardia». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Modena, per El Koudri la procura non chiede l'aggravante di terrorismo. "Sentiva delle voci e aveva la tachicardia"

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Modena, per El Koudri la procura non chiede l'aggravante di terrorismo

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