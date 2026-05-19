Modena El Koudri in silenzio davanti al gip La procura non chiede l’aggravante del terrorismo Deliri anche contro la Nato e Ferragni

A Modena, durante l’udienza di convalida in carcere, Salim El Koudri si è presentato davanti al giudice senza rispondere alle domande relative all’incidente di sabato scorso, quando ha investito con la sua auto alcuni passanti nel centro cittadino. La procura non ha richiesto l’applicazione dell’aggravante del terrorismo nel procedimento. Durante l’interrogatorio, sono stati riferiti anche alcuni messaggi sui social in cui El Koudri faceva riferimenti a temi come la Nato e personaggi pubblici noti.

Davanti al gip di Modena, durante l’udienza di convalida che si è svolta in carcere, Salim El Koudri ha scelto di non rispondere sui fatti di sabato, quando si è lanciato con la sua auto contro i passanti, investendo diverse persone in centro a Modena. Il 31enne ha però consegnato agli inquirenti i codici di sblocco del cellulare, che sarà ora analizzato per approfondire il suo profilo personale e il suo passato. Il difensore, l’avvocato Fabio Giannelli, ha chiesto una visita medica per il giovane, auspicando che gli vengano prescritti farmaci in grado di stabilizzarlo e facilitare così la collaborazione con la magistratura. «Mi è sembrato più lucido rispetto a ieri», ha spiegato il legale all’uscita dal carcere. 🔗 Leggi su Open.online

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