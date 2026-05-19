A Modena, un'infermiera del policlinico locale è stata la prima a intervenire dopo l'incidente in centro città, in cui un'auto ha investito una donna, causando l'amputazione di una parte del suo corpo. Viktoriya Prudka, di origine ucraina, si trovava sul posto al momento dello schianto e si è immediatamente dedicata alle cure della vittima. La donna ha dichiarato di aver pensato che, al suo posto, avrebbe potuto esserci anche lei.

L'ucraina Viktoriya Prudka, infermiera del policlinico di Modena, è stata la prima a soccorrere la donna rimasta amputata nello schianto dell'auto di Salim El Kroudi contro la vetrina in centro. "Una situazione che si vede solo quando scoppia una bomba", afferma la donna, il cui intervento è stato fondamentale per salvare la vita alla ferita più grave. "Facevo shopping con mia figlia - ricorda ancora. - Potevo essere io lì al suo posto, è stata questione di secondi". E poi riferisce nel dettaglio il momento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Modena, l'infermiera che ha soccorso la donna amputata: "Al suo posto potevo esserci io"

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