Un militare presente sul luogo dell'incidente ha riferito di aver agito immediatamente dopo aver notato la vetrina rotta e una donna in stato di shock, con entrambe le gambe amputate. Il militare stava attraversando la strada per entrare in un negozio quando si è trovato di fronte alla scena improvvisa. Ha raccontato di aver fatto ciò che riteneva potesse aiutare, ritenendo di aver agito nel modo migliore possibile in quella situazione di emergenza.

"Stavo andando in un negozio, tutto mi sarei immaginato fuorché quello che è successo. Ho visto la vetrina scoppiata e mi è caduto l'occhio su una signora, cosciente ma in stato di shock con entrambe le gambe amputate". Così un ufficiale dell'esercito in libera uscita ha raccontato a Davide Loreti la scena che gli si è parata davanti. "Io per deformazione personale vado sempre in giro con un laccio emostatico per bloccare le emorragie. Ho lasciato la bici, ho preso il laccio e sono andato sul corpo della signora ad applicarlo sulla gamba sinistra. Un ulteriore paramedico con una cintura ha applicato un laccio emostatico di fortuna sulla gamba destra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Modena, il militare intervenuto per salvare la donna amputata: "Ho fatto l'unica cosa che potevo fare"

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