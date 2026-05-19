Modena l’arresto è convalidato | l’assalto non fu un raptus improvviso

A Modena, l'arresto di un uomo coinvolto in un episodio di violenza è stato convalidato, dopo che le forze dell'ordine hanno stabilito che l'assalto non si trattò di un gesto impulsivo. Sono stati resi noti alcuni dettagli riguardo ai messaggi inviati dall'uomo alle basi della Nato, i quali sono stati analizzati dagli inquirenti. Inoltre, si indaga sul motivo per cui il conducente abbia scelto un secondo marciapiede come punto di attacco, una decisione che appare strategica e non casuale.

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