Modena l’arresto è convalidato | l’assalto non fu un raptus improvviso
A Modena, l'arresto di un uomo coinvolto in un episodio di violenza è stato convalidato, dopo che le forze dell'ordine hanno stabilito che l'assalto non si trattò di un gesto impulsivo. Sono stati resi noti alcuni dettagli riguardo ai messaggi inviati dall'uomo alle basi della Nato, i quali sono stati analizzati dagli inquirenti. Inoltre, si indaga sul motivo per cui il conducente abbia scelto un secondo marciapiede come punto di attacco, una decisione che appare strategica e non casuale.
? Punti chiave Cosa nascondevano i messaggi inviati dall'uomo alle basi della Nato?. Come ha scelto il conducente il secondo marciapiede per l'attacco?. Perché la magistratura teme che l'imputato possa fuggire in Marocco?. Quali contenuti sono stati trovati sul telefono dell'accusato?.? In Breve L'imputato ha interrotto autonomamente le terapie per allucinazioni iniziate nel 2022.. L'avvocato Fausto Gianelli ha richiesto una perizia psichiatrica per il disturbo schizoide.. L'analisi dell'iPhone rivela mail verso basi Nato e messaggi contro Chiara Ferragni.. Il rischio fuga è legato ai numerosi parenti del trentunenne in Marocco.. A Modena,... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto di Salim El Koudri, il 31enne accusato di aver travolto con l’auto un gruppo di persone nel centro di Modena, ferendone otto. Per l’uomo è stata confermata la custodia cautelare in carcere. La decisio facebook
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