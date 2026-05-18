Le email di Salim El Koudri all' università di Modena | Voglio lavorare Le frasi contro i cristiani e il vostro gesù cristo in minuscolo
Il 27 aprile 2021 Salim El Koudri, il 31enne responsabile della tentata strage di Modena, inviò all'università di Modena una serie di email che sembrano documentare un astio verso la religione cristiana e in generale verso una società in cui non riusciva a integrarsi. A riportare il contenuto dei. 🔗 Leggi su Today.it
MODENA, L'EMAIL CHOC DI EL KOUDRI: BASTARDI CRISTIANI
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Quattro email mandate in poco più di un’ora, il 27 aprile 2021, tra le 19.28 e le 20.38. Il mittente è Salim El Koudri e il destinatario è un indirizzo dell’Università di Modena e Reggio Emilia. x.com
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