Le email di Salim El Koudri all' università di Modena | Voglio lavorare Le frasi contro i cristiani e il vostro gesù cristo in minuscolo

Da today.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 27 aprile 2021 Salim El Koudri, il 31enne responsabile della tentata strage di Modena, inviò all'università di Modena una serie di email che sembrano documentare un astio verso la religione cristiana e in generale verso una società in cui non riusciva a integrarsi. A riportare il contenuto dei. 🔗 Leggi su Today.it

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MODENA, L'EMAIL CHOC DI EL KOUDRI: BASTARDI CRISTIANI

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