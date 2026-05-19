diretta modena oggi deliri di salim anche contro la nato e chiara ferragni la procura chiede la custodia in carcere

Oggi a Modena si è svolta una diretta durante la quale sono state mostrate dichiarazioni e comportamenti di Salim el Koudri, che ha rivolto insulti anche contro la NATO e Chiara Ferragni. La procura ha richiesto la custodia in carcere per l’indagato, in relazione a precedenti contestazioni riguardanti email indirizzate all’università, nelle quali si rivolgeva contro i cristiani. Durante la trasmissione sono stati presentati anche messaggi in cui Salim el Koudri chiedeva informazioni sul menu delle basi NATO e su come arruolarsi.

Modena, 19 maggio 2026 – Non solo le mail all'università contro i cristiani: "Salim el Koudri ha contattato basi Nato per chiedere com'è il menu e per informarsi su come sarebbe arruolarsi". In uno dei suoi account sui social " attacca quelli che fanno soldi immeritatamente, c'è un post contro Chiara Ferragni, ma sono tutte cose che non segnano un percorso logico dentro cui trovare spiegazione, ma che dimostrano il vero disagio che lo attraversava". lo dice Fausto Giannelli, legale del 31enne che sabato a Modena si è gettato a tutta velocità con la sua auto sulla folla ferendo otto persone, prima dell'udienza di convalida. “Ho sbagliato tutto nella vita” ha dichiarato ieri Salim El Koudri al proprio avvocato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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