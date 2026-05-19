A Modena, la procura ha deciso di non richiedere l’applicazione delle aggravanti di terrorismo e premeditazione nel procedimento a carico di un 31enne che sabato pomeriggio ha provocato un incidente con otto feriti, terminando la sua corsa in auto nel centro città. L’uomo, coinvolto nell’incidente, è ora sotto inchiesta, mentre le accuse a suo carico non includono queste aggravanti specifiche. La decisione sulla richiesta di aggravanti sarà valutata nel corso del procedimento.

AGI - Per Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha terminato la sua folle corsa in auto in centro città a Modena, ferendo otto persone, la procura non chiede l'aggravante di terrorismo e neanche la premeditazione. Lo ha reso noto Rai News 24. Nell'udienza il ragazzo non risponde al gip. La decisione sulla convalida dell'arresto è attesa in giornata. Salvini: "Più che le analisi ora pensare alle soluzioni". "I cittadini all'ascolto e i modenesi non hanno bisogno di doppie analisi conoscono la realtà. Aspettiamo risultati delle indagini ma, certo, quello che risulta da quanto ha scritto dimostra che tanto integrato non è". Lo afferma il leader della lega Matteo Salvini parlando, ai microfoni di Salim El Koudri. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Modena, la procura non chiede le aggravanti di terrorismo e premeditazione

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Modena, per El Koudri la procura non chiede l'aggravante di terrorismo

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