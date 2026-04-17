Femminicidio di Pamela Genini Soncin va a processo a giugno | tra le aggravanti la premeditazione

La Procura di Milano ha richiesto un processo con rito immediato per Gianluca Soncin, accusato di aver ucciso l'ex compagna Pamela Genini con 76 coltellate. Il procedimento, previsto per giugno, include tra le aggravanti la premeditazione. Soncin si trova attualmente in carcere. La vicenda riguarda un femminicidio che ha suscitato grande attenzione nell'ambito giudiziario e mediatico.

È stata accolta la richiesta della Procura di Milano di processo con rito immediato per Gianluca Soncin, il 53enne in carcere con l'accusa di aver ucciso con 76 coltellata la ex compagna Pamela Genini.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Femminicidio Genini, processo al via il 4 giugno: a Soncin contestata la premeditazioneInizierà il 4 giugno, davanti alla Corte d’Assise di Milano, il processo a carico di Gianluca Soncin, 53enne imputato per aver ucciso con 76... Femminicidio di Pamela Genini, la procura chiede il processo immediato per Gianluca SoncinLa Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Gianluca Soncin, il 53enne accusato del femminicidio dell'ex compagna Pamela... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Femminicidio Pamela Genini, chiesto l’immediato per Gianluca Soncin: La uccise con 76 coltellate; Pamela Genini uccisa con 76 coltellate, la Procura chiede il processo immediato per Soncin; Femminicidio di Pamela Genini, pm chiede processo immediato per Soncin; Ascoltato un ex di Pamela Genini per le indagini sulla profanazione della tomba e la decapitazione del cadavere. Femminicidio di Pamela Genini, Soncin va a processo a giugno: tra le aggravanti la premeditazioneÈ stata accolta la richiesta della Procura di Milano di processo con rito immediato per Gianluca Soncin, il 53enne in carcere con l'accusa di aver ucciso ... fanpage.it Pamela Genini massacrata con 76 coltellate, rito immediato per Gianluca Soncin. Processo al via il 4 giugnoL’imprenditore è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata. Intanto proseguono le indagini sulla pro ... ilgiorno.it Femminicidio Pamela Genini, “Soncin a processo immediato”. Per lui anche le aggravanti della premeditazione, lo stalking e la crudeltà. Rischia l’ergastolo. Il corpo della vittima profanato da ignoti facebook