El Koudri non ha agito per i disturbi psichici il gip sull’attacco di Modena | Così voleva colpire più gente Il 31enne sotto osservazione in cella

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto di un uomo di 31 anni, coinvolto nell’incidente avvenuto nel centro di Modena, in cui ha investito diversi pedoni con la propria auto. La gip ha stabilito che l’uomo non ha agito a causa di disturbi psichici, ritenendo che il suo intento fosse quello di colpire più persone. Attualmente, l’indagato si trova in cella sotto osservazione.

La gip Donatella Pianezzi ha convalidato l’arresto di Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito diversi pedoni scagliando la sua auto contro la folla nel centro di Modena. Confermata anche la custodia cautelare in carcere, con l’accusa di strage aggravata dalle lesioni gravissime. La decisione è arrivata a poche ore dall’udienza svoltasi nella casa circondariale cittadina, durante la quale il difensore dell’indagato, l’avvocato Fausto Gianelli, non si è opposto alla richiesta avanzata dalla Procura. El Koudri era capace di intendere? Cosa dice il gip sui disturbi psichici. Quanto al profilo psichiatrico, la giudice esclude per ora qualsiasi nesso diretto tra il gesto e il disturbo schizoide di personalità per cui l’uomo era in cura al Centro per la salute mentale di Castelfranco Emilia. 🔗 Leggi su Open.online

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