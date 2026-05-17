Cosa sappiamo dell’uomo che ha investito i passanti in centro a Modena

Un uomo ha investito quattro persone in centro a Modena, causando ferite gravi. L’autore dell’incidente, senza precedenti penali, si chiama Salim El Koudri. Secondo le prime ricostruzioni, ha utilizzato un’auto per investire i passanti. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle motivazioni e sulle circostanze dell’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimenti, mentre le vittime sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie.

Salim El Koudri ha ferito gravemente quattro persone con la sua auto, non aveva precedenti ed è stato arrestato con l'accusa di strage Intorno alle 16:30 di sabato in una via del centro di Modena un uomo alla guida di un’auto ha investito a gran velocità diverse persone in bici e a piedi: ne ha colpite o fatte cadere a terra una quindicina; otto sono state ferite e portate in ospedale, e quattro di queste sono in condizioni gravi o molto gravi. Due donne di 55 e 69 anni hanno subìto l’amputazione delle gambe e una di loro (la 55enne) è in pericolo di vita. L’uomo che guidava l’auto è un 31enne nato a Seriate, in provincia di Bergamo, ma residente a Ravarino, a circa 20 chilometri da Modena. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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