Il padre di un ragazzo coinvolto in un episodio a Modena ha espresso un sentimento di vergogna e ha dichiarato di voler chiedere scusa per le azioni del figlio. Ha affermato di non trovare le parole adatte per esprimere il suo dispiacere, sia in arabo che in italiano, a causa della gravità di quanto accaduto. La sua dichiarazione giunge in un momento di attenzione pubblica sulla vicenda, senza ulteriori dettagli sugli eventi specifici.

“Vorrei chiedere scusa, ma per la gravità di quel che ha fatto mio figlio non trovo le parole giuste, né in arabo né in italiano. È difficile anche chiedere scusa, provo solo tantissima vergogna”. Sono le parole del padre di Salim El Koudri, il 31enne che lo scorso 16 maggio si è lanciato con la propria auto contro i pedoni che passeggiavano nel centro di Modena, ferendo otto persone. A riferire le parole dei genitori dell’uomo è il suo avvocato, Fausto Gianelli. Ieri il legale ha incontrato per la prima volta El Koudri nel carcere della città emiliana: i reati che gli vengono contestati sono strage e lesioni. La famiglia di El Koudri, originaria del Marocco, vive a Ravarino, in provincia di Modena. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Modena, il padre di El Koudri: “Vorrei chiedere scusa ma non trovo le parole. Mi vergogno”

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