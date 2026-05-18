A Modena, si sono intensificati i dettagli sul caso di Salim El Koudri, coinvolto in un episodio in cui ha investito e ferito diverse persone nel centro città. Tra le comunicazioni inviate all’università locale emergono richieste di testi religiosi e aggiornamenti sui feriti. Le fonti ufficiali hanno reso noti i commenti dell’avvocato e il bollettino medico sulle condizioni dei feriti, senza ulteriori interpretazioni o commenti sulla vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le email inviate all’Università di Modena. Emergono nuovi dettagli sul caso di Salim El Koudri, l’uomo accusato di aver investito e ferito diverse persone nel centro di Modena. Gli investigatori stanno analizzando alcune email inviate nel 2021 all’Università di Modena e Reggio Emilia. El Koudri avrebbe inviato quattro messaggi in cui manifestava forte rabbia per la propria situazione lavorativa. Rinviata l’udienza di convalida. L’udienza di convalida del fermo, prevista inizialmente per oggi pomeriggio, 18 maggio, è stata rinviata a domani mattina alle 9:30. Durante l’incontro davanti al giudice per le indagini preliminari, El Koudri potrà decidere se rispondere alle domande oppure avvalersi della facoltà di non rispondere, come già fatto davanti ai pubblici ministeri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Modena, El Koudri ha chiesto una Bibbia: le parole dell’avvocato, il bollettino medico dei feriti

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