Gestione e sicurezza | il parco Bartesaghi al centro del consiglio comunale di Sondrio

Durante il consiglio comunale di Sondrio si è discusso della gestione e della sicurezza del Parco Bartesaghi, che con l’arrivo della primavera registra un aumento di frequentatori tra runner e ciclisti. Le aree verdi del parco sono aperte a chi desidera trascorrere del tempo all’aperto, mentre sono stati affrontati anche aspetti relativi alle misure di tutela e manutenzione necessarie per garantire la sicurezza dei visitatori.

Due le interrogazioni presentate in vista della seduta di questa sera: una da Sondrio Democratica e l'altra dal Partito Democratico Il “polmone verde” del capoluogo, però, è davvero pronto per accogliere tutti i suoi frequentatori e a offrire loro il meglio? Se lo chiedono, in due interrogazioni che verranno discusse nella seduta di oggi pomeriggio del consiglio comunale di Sondrio a Palazzo Pretorio, i consiglieri di Sondrio Democratica e del Partito Democratico. I primi puntano sulle questioni relative alla gestione, in particolare del chiosco situato nel parco. Nell'interrogazione si ricorda come "con determinazione dirigenziale 343 del 26. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Gestione e sicurezza: il parco Bartesaghi al centro del consiglio comunale di Sondrio Articoli correlati Rorai: Ponti al collasso e parco in degrado, l’interrogazione del consiglio comunale chiede interventi urgenti.La consigliera comunale di Pordenone, Irene Pirotta, ha presentato un’interrogazione al consiglio comunale per chiedere un intervento urgente sulla... L’8 marzo al centro del Consiglio Comunale dei RagazziArezzo, 6 marzo 2026 – L’8 marzo al centro del Consiglio Comunale dei Ragazzi Alla vigilia della Giornata internazionale della donna, il Consiglio... Una raccolta di contenuti su Gestione e sicurezza il parco... Temi più discussi: Sicurezza e territorio, nuova convenzione tra Cesena e Mercato Saraceno per la gestione associata del servizio di Polizia locale; HP TPM Guard chiude la falla di BitLocker e WXP riunisce sicurezza e gestione in un’unica piattaforma; Sicurezza macchine: obblighi reali per il datore lavoro; La gestione del rischio interferenziale non è un atto formale. Come gestire i dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro?Per avere qualche informazione generale sulla manutenzione e, più in generale, sulla gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) possiamo tornare a sfogliare un documento prodotto nel ... puntosicuro.it Acqua e sicurezza del territorioRafforzare le pianificazioni di Bacino, di tutte le Autorità di Bacino Distrettuali in Italia, mettendo a sistema le varie le sinergie. È stato questo uno degli obiettivi dell’incontro operativo tra l ... rainews.it Nel quarto di finale doppietta di Sacon garantisce gestione agli etnei nel finale di gara #Avellino - facebook.com facebook Il Comune accelera sulla gestione sostenibile del verde urbano e amplia le superfici gestite con sfalcio differenziato, ci saranno meno zanzare e più insetti utili. x.com