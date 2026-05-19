Modena gip | ‘El Koudri non ha agito per disturbi psichici’

Il giudice per le indagini preliminari di Modena ha dichiarato che non ci sono prove che l'azione svolta sabato pomeriggio sia stata causata da problemi psichici. La valutazione si basa sui primi accertamenti condotti finora, senza che siano emersi elementi che possano indicare uno stato di alterazione mentale dell’indagato. La decisione si inserisce nell’ambito delle indagini in corso, che continueranno con ulteriori verifiche e analisi.

Lo afferma la gip Donatella Pianezzi nell’ordinanza con cui oggi ha convalidato l’arresto del 31enne che in pieno centro a Modena ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità a bordo della sua auto. Per la gip non ci sono per il momento nemmeno elementi per ritenere che El Koudri fosse incapace di intendere e volere quando ha commesso il fatto. “Salim El Koudri voleva colpire più persone possibile” evidenzia la gip, sottolineando che era chiara la sua volontà di dirigere la Citroen C3 che guidava nella direzione più adatta a colpire più gente possibile. El Koudri, come ricostruito, inizialmente punta il marciapiede del lato destro di Via Emilia, dove colpisce i primi pedoni e una ciclista. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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