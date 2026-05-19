Modena El Koudri voleva arruolarsi nella Nato post contro Ferragni | Disonesta che fa soldi per chi fa sacrifici niente
Salim El Koudri, un uomo di 31 anni originario del Marocco, aveva contattato una base militare in Toscana per ottenere informazioni sul processo di arruolamento e sul menù disponibile. Recentemente, ha pubblicato un post su un social media criticando una nota influencer, definendola disonesta e accusandola di fare soldi, mentre lui avrebbe preferito dedicarsi alla carriera militare. El Koudri è stato identificato come il responsabile di una strage avvenuta a Modena.
Il 31enne marocchino aveva contattato una base Nato in Toscana per chiedere informazioni sul menù e su come eventualmente avrebbe potuto arruolarsi Il responsabile della strage di Modena, Salim El Koudri, aveva provato ad arruolarsi nella Nato. Il tutto emergerebbe dalle sue mail, nelle quali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Modena, chi è Salim El Koudri: cosa scriveva sui social e perché voleva arruolarsi con la Nato
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