Modena El Koudri voleva arruolarsi nella Nato post contro Ferragni | Disonesta che fa soldi per chi fa sacrifici niente

Da ilgiornaleditalia.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Salim El Koudri, un uomo di 31 anni originario del Marocco, aveva contattato una base militare in Toscana per ottenere informazioni sul processo di arruolamento e sul menù disponibile. Recentemente, ha pubblicato un post su un social media criticando una nota influencer, definendola disonesta e accusandola di fare soldi, mentre lui avrebbe preferito dedicarsi alla carriera militare. El Koudri è stato identificato come il responsabile di una strage avvenuta a Modena.

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Il 31enne marocchino aveva contattato una base Nato in Toscana per chiedere informazioni sul menù e su come eventualmente avrebbe potuto arruolarsi Il responsabile della strage di Modena, Salim El Koudri, aveva provato ad arruolarsi nella Nato. Il tutto emergerebbe dalle sue mail, nelle quali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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