Modena El Koudri voleva arruolarsi nella Nato post contro Ferragni | Disonesta che fa soldi per chi fa sacrifici niente

Salim El Koudri, un uomo di 31 anni originario del Marocco, aveva contattato una base militare in Toscana per ottenere informazioni sul processo di arruolamento e sul menù disponibile. Recentemente, ha pubblicato un post su un social media criticando una nota influencer, definendola disonesta e accusandola di fare soldi, mentre lui avrebbe preferito dedicarsi alla carriera militare. El Koudri è stato identificato come il responsabile di una strage avvenuta a Modena.

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