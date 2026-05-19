Salim El Koudri non ha risposto alle domande del giudice per le indagini, mentre la procura di Modena ha presentato richiesta di convalida dell’arresto e di mantenere in carcere l’uomo. La procura non ha chiesto l’aggravante per terrorismo nel procedimento. La decisione sul rilascio o sulla detenzione sarà presa dal giudice nelle prossime ore. La vicenda riguarda un’indagine in corso che coinvolge El Koudri, senza ulteriori dettagli sui capi di accusa.

La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito otto persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale Fabio Giannelli che lo difende, fuori dal carcere di Modena, al termine dell'udienza di convalida dell'arresto. Il legale aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento, dunque, "gli vengono contestate solo le lesioni gravissime". Lu intanto tace. Davanti al gip El Koudri non ha detto nulla in merito ai fatti di sabato, ma ha fornito i codici di sblocco del suo cellulare, che potrà così essere analizzato per approfondire la personalità e il passato del giovane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - El Koudri non risponde al gip. E la procura non chiede l'aggravante per terrorismo

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