Il Giudice per le Indagini Preliminari di Modena ha confermato il fermo nei confronti di Salim El Koudri, che era stato disposto dalla Procura. La misura della custodia cautelare in carcere è stata applicata nei suoi confronti. La decisione è stata comunicata dopo l’esame del procedimento e delle prove raccolte. El Koudri rimane quindi in custodia in attesa di eventuali sviluppi nel procedimento giudiziario. La vicenda riguarda un episodio di grave natura, contestato al fermato.

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Modena ha convalidato il fermo disposto dalla Procura nei confronti di Salim El Koudri, gravemente indiziato del delitto di strage, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere. La decisione è arrivata nel pomeriggio. Il 31enne sabato scorso ha investito con l’auto numerose persone nel centro storico della città. Questa mattina il legale di El Koudri, Fausto Giannelli, ha affermato che il suo assistito che quanto accaduto “Non è terrorismo, ma una grave crisi psichiatrica”. L’infermiera che ha soccorso una donna ferita: “Le ho tenuto la mano, vorrei rivederla”. “Abbiamo sentito un boato dietro le nostre spalle, poi la gente ha iniziato a urlare e a correre a destra e a sinistra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modena, convalidato il fermo per Salim El Koudri

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