Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo di Salim El Koudri, un uomo di 31 anni coinvolto in un incidente avvenuto nel centro di Modena, in cui sette persone sono state travolte con l’auto. L’uomo rimane in carcere mentre proseguono le indagini. L’episodio si è verificato sabato scorso, e l’accusa nei confronti di El Koudri è di strage e lesioni aggravate. La vicenda ha suscitato attenzione nella città.

AGI - Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo di Salim El Koudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per aver travolto con la sua auto sette persone, sabato scorso, nel pieno centro di Modena. L'uomo resta in carcere, in linea con quanto richiesto dalla Procura modenese, la quale non ha comunque contestato le aggravanti della premeditazione e del terrorismo. Durante l'udienza di convalida, El Koudri si è avvalso della facoltà di non rispondere in merito alla dinamica dei fatti poiché ancora in forte stato confusionale. Ha tuttavia collaborato con gli inquirenti fornendo i codici di sblocco del proprio telefono cellulare. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Modena, convalidato il fermo: El Koudri resta in cella

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