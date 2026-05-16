Un episodio si è verificato a Modena, quando un'auto ha investito persone in strada. Un uomo, identificato come Luca Signorelli, è intervenuto e ha fermato l’aggressore che aveva una condotta inquietante e parlava ad alta voce. Un passante presente sul luogo ha raccontato di essere riuscito a bloccare l’aggressore, che aveva mostrato comportamenti disturbanti. Il conducente dell’auto è stato soccorso, mentre la polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Pomeriggio di terrore a Modena, dove un’auto ha travolto i passanti. L’uomo alla guida è poi sceso e ha aggredito un passante, prima di essere bloccato. Sono 7 i feriti, alcuni dei quali in modo grave: una donna avrebbe perso le gambe. Fondamentale nel fermare l’aggressore, Salim El Koudri, è stato un passante, Luca Signorelli, che lo ha inseguito e braccato, rimanendo ferito nella colluttazione. Auto sulla folla a Modena, cos'è successo L'intervento di Luca Signorelli che ha braccato l'aggressore La ricostruzione dei fatti e i ringraziamenti del sindaco Auto sulla folla a Modena, cos’è successo In un’intervista ai media... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto sulla folla a Modena, Luca Signorelli “l’eroe” ferito che ha bloccato l’aggressore che “blaterava”

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