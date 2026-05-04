Un'auto ha investito una folla nel centro di Lipsia, in Germania, provocando vittime e feriti. La polizia sta intervenendo sul luogo dell'incidente, che si è verificato in una zona molto frequentata. Non sono ancora stati forniti dettagli sui numeri esatti delle persone coinvolte o sulle circostanze dell'incidente. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno gestendo la situazione.

Un'auto ha investito una folla di persone nel centro di Lipsia, in Germania. Come confermato da un portavoce della polizia nella zona è in corso un massiccio intervento della polizia. Almeno due persone sono morte. Ci sarebbero otto feriti. La polizia non ha ancora fornito ulteriori dettagli sulle circostanze esatte di quanto accaduto e sull'entità delle lesioni dei feriti. II sito della Bild riporta che "l'autista viaggiava ad alta velocità sulla Grimmaische Strasse". Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds .🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrore a Lipsia, auto a tutta velocità sulla folla: "Ci sono morti e feriti"

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