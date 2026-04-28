Primo incontro pubblico sul piano della mobilità di Montevarchi

Giovedì 30 aprile alle 18 si terrà un’assemblea pubblica nella Sala del Consiglio di un municipio locale, organizzata dalla sindaca e dall’assessore all’urbanistica. Durante l’incontro verrà presentato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) di Montevarchi. L’appuntamento rappresenta il primo momento di confronto tra amministratori e cittadini sul tema della mobilità e delle strategie di pianificazione urbanistica.

Giovedì 30 aprile, alle ore 18.00, in Sala del Consiglio di Palazzo del Podestà la sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini e l’assessore con delega all’urbanistica, Angiolino Piomboni incontrano i cittadini in un'assemblea pubblica nella quale verrà presentato il Pums (Piano Urbano della.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Il Comune di Montevarchi presenta il Piano Urbano della Mobilità SostenibileARezzo, 23 aprile 2026 – Il Comune di Montevarchi promuove incontri pubblici di presentazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e... Referendum sulla giustizia. Incontro pubblico a MontevarchiArezzo, 12 febbraio 2026 – Separazione delle carriere, incontro pubblico del Pd di Montevarchi sulle ragioni del No Un’occasione di confronto aperto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Valorizzazione del patrimonio culturale cittadino: il 23 aprile 2026 incontro pubblico di presentazione delle proposte progettuali e raccolta contributi della cittadinanza; Berlino, primo appuntamento del festival diffuso Sinopoliana; Raccolta rifiuti in centro storico: domani doppio incontro pubblico; Al Parco Kennedy il primo incontro tra i candidati sindaco. In Valdarno nasce il collettivo VADDS: primo incontro pubblico sul consumo di suolo con Paolo PileriArezzo, 06 febbraio 2026 – Un primo momento pubblico di confronto sul tema del consumo di suolo arriva in Valdarno grazie all’iniziativa promossa dal Collettivo di cittadini indipendenti Valdarno A ... lanazione.it Robot sul ring, primo incontro di boxe tra androidi con pubblico paganteRecentemente una piccolo gruppo di persone ha pagato per assistere a un incontro di boxe tra robot. Lo riferisce il sito Rest of World spiegando che 3000 persone hanno pagato per assistere via webcast ... macitynet.it Il vice Ministro Valentini e l'aneddoto sul primo incontro Berlusconi-Cannizzaro: "questo ha le bollicine negli occhi" - facebook.com facebook Venerdì 24 aprile il #MANN ospita in Auditorium il primo incontro del ciclo "L'avventura della moneta. Lo scambio infinito", in collaborazione con Banca d'Italia e MUDEM, con il patrocinio della Città Metropolitana e del Comune di Napoli. museoarcheologico x.com