Costi della mobilità olimpica i Grigioni battono cassa | Regione Lombardia pronta al confronto
La regione Lombardia ha ricevuto una richiesta di 2,6 milioni di euro dai Grigioni, relativa ai costi della mobilità legata ai Giochi Olimpici. La regione ha annunciato la disponibilità a incontrare i rappresentanti svizzeri per discutere della questione e cercare un accordo. La richiesta riguarda il piano trasporti olimpico e sarà oggetto di confronto tra le parti.
Sondrio – Regione Lombardia prende atto della richiesta dei Grigioni da 2.6 milioni di euro, per il piano trasporti olimpico, ed è pronta ad un confronto con i vertici del cantone svizzero per fare sintesi e trovare un punto di incontro. Ma sul piatto (per ora) ci sono “solo” 700mila euro. Questo, in estrema sintesi, il messaggio recapitato ai Grigioni da Massimo Sertori (foto), assessore regionale con delega ai rapporti con la Svizzera, interpellato nei giorni scorsi dalla Rsi (Radiotelevisione Svizzera italiana). “Ho appreso della notizia (quella della richiesta dei Grigioni di 2.6 milioni per il piano traffico in occasione delle Olimpiadi) dai media, quindi non faccio nessun commento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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