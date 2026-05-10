Costi della mobilità olimpica i Grigioni battono cassa | Regione Lombardia pronta al confronto

La regione Lombardia ha ricevuto una richiesta di 2,6 milioni di euro dai Grigioni, relativa ai costi della mobilità legata ai Giochi Olimpici. La regione ha annunciato la disponibilità a incontrare i rappresentanti svizzeri per discutere della questione e cercare un accordo. La richiesta riguarda il piano trasporti olimpico e sarà oggetto di confronto tra le parti.

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