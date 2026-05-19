Bergamo crocevia ferroviario d’Europa in autostrada pedaggio con la vignetta svizzera | le proposte di Aci

Bergamo, punto nevralgico delle reti ferroviarie europee, si trova di fronte a nuove proposte di Aci riguardanti l’utilizzo di una “vignetta svizzera” anche in autostrada, con il pagamento di un pedaggio. La regione potrebbe perdere opportunità di rafforzare il proprio ruolo nel settore della mobilità e della logistica, rischiando di essere esclusa da importanti sviluppi infrastrutturali. La questione riguarda le scelte che potrebbero influenzare il futuro dei trasporti nel territorio e il suo collegamento con il resto d’Europa.

La Bergamasca rischia di perdere il treno, sprecando l’occasione di assumere un ruolo strategico nelle reti europee della mobilità e della logistica. È questo, forse, il messaggio più importante contenuto nel documento elaborato da Aci Lombardia per l’aggiornamento del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (Prmt) della Lombardia. In sostanza si tratta della revisione del principale strumento di pianificazione con cui la Regione decide come sviluppare nel tempo il sistema dei trasporti e della mobilità: treni, strade e trasporto pubblico, ma anche ciclabilità e logistica. La versione vigente era stata approvata nel 2016. In vista... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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