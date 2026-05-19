A Sanremo si apre un’indagine che coinvolge scommesse, segreti e un furto che risale agli anni Ottanta. La vicenda ruota attorno alla sparizione di una schedina vincente, attribuita a un noto personaggio dell’epoca, e al ruolo di un barista che, senza strumenti tecnologici, si trova al centro di questa storia. La scena si svolge nel locale Bar Marco, dove si cercano risposte a un mistero che ha lasciato tracce ancora oggi.

? Punti chiave Chi ha rubato la schedina vincente di Zumbo negli anni Ottanta?. Come può un barista senza tecnologia risolvere un mistero millonario?. Cosa nasconde il bancone del Bar Marco tra un segreto e l'altro?. Perché la scomparsa di quel premio scuote l'intera Sanremo?.? In Breve Protagonista Zumbo e barista Mario vivono la Sanremo degli anni Ottanta.. Ambientazione fissa nel locale di Via Martiri della Libertà.. L'autrice Morena Fellegara pianifica altri quattro romanzi per la serie.. Trama legata alla scomparsa di una schedina vincente del totocalcio.. Il romanzo d’esordio Un Pastis al Bar Marco di Morena Fellegara arriva oggi in tutte le edicole d’Italia come inserto della collana Giallo Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero a Sanremo: scommesse e segreti nel noir Un Pastis al Bar Marco

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