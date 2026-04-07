Pedro Pascal in De Noche | noir audace NC-17 tra amore e mistero

Pedro Pascal sarà il protagonista di De Noche, un film noir ambientato negli anni ’30 e diretto da Todd Haynes. Il film, girato a Guadalajara, racconta la storia di un detective coinvolto in un’indagine che si intreccia con un rapporto tra due uomini. La pellicola avrà un rating NC-17, e la trama si concentra su temi di amore e mistero in un’ambientazione d’epoca.

Pedro Pascal interpreterà un detective in De Noche, nuovo progetto noir ambientato negli anni ’30 diretto da Todd Haynes e girato a Guadalajara, caratterizzato da una trama che esplora l’amore tra due uomini. Il film si presenta come un’opera audace che sfida i canoni del cinema mainstream, puntando a una rappresentazione dell’intimità senza filtri. Questa scelta narrativa ha portato alla definizione di una classificazione NC-17, rendendo la pellicola vietata ai minori di 17 anni. L’estetica del progetto, rivelata attraverso le prime immagini dal set, suggerisce un equilibrio tra il recupero dei classici del genere e una sensibilità moderna. Al centro della storia non emerge solo la componente investigativa, ma una dinamica emotiva complessa tra il protagonista e Danny Ramirez. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pedro Pascal in De Noche: noir audace NC-17 tra amore e mistero Pedro Pascal in “De Noche”, primo sguardo al noir queer di Todd Haynes vietato ai minori di 17 anniLe prime immagini di De Noche mostrano Pedro Pascal*nel nuovo film di Todd Haynes, un noir ambientato negli anni '30, tra provocazione, amore e... Pedro Pascal e Rafael Olarra si frequentano? | FOTOPedro Pascal e Rafael Olarra hanno trascorso il San Valentino insieme: tra i due sta nascendo una storia? Il gossip sta impazzendo su una presunta... Temi più discussi: Il mio amore per Pedro Pascal rovinerà la mia vita sentimentale per sempre; Jane Fonda, Pedro Pascal, Madonna, Mark Ruffalo e le altre star contro l'Ice: I bambini appartengono alle scuole e ai parchi giochi, non ai centri di detenzione; L'appello delle star contro l'ICE, da Madonna a Pedro Pascal; Star firmano appello per chiudere centro ICE in Texas. Pedro Pascal in De Noche, primo sguardo al noir queer di Todd Haynes vietato ai minori di 17 anniLe prime immagini di De Noche mostrano Pedro Pascal*nel nuovo film di Todd Haynes, un noir ambientato negli anni '30, tra provocazione, amore e atmosfere rétro. movieplayer.it Pedro Pascal nelle prime immagini dal set del film De Noche di Todd HaynesDopo l'abbandono di Joaquin Phoenix a pochi giorni dall'inizio delle riprese, il gay romance ambientato negli anni 30 De Noche, di Todd Haynes, arriverà sullo schermo con Pedro Pascal. Eccolo nelle pr ... comingsoon.it Pedro Pascal sul set del nuovo film di Todd Haynes - facebook.com facebook Tanti auguri a Pedro Pascal che oggi compie 51 anni! x.com