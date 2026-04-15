Firenze noir | storie di potere sangue e segreti

Una passeggiata tra le vie di Firenze rivela un panorama di case-torri e chiese antiche, testimoni di un passato fatto di faide e potere. Le strade strette e le piazzette nascoste portano alla scoperta di angoli rimasti invariati nel tempo, dove le memorie di lotte tra famiglie si mescolano con le storie di un’epoca medievale. Un percorso che svela i segreti di una città ricca di storie oscure e di antiche tensioni.

Un viaggio a piedi tra le vie strette e le piazzette nascoste della Firenze medievale, alla scoperta delle ultime case-torri e delle antiche chiesette che ancora custodiscono memorie di faide sanguinose tra le grandi famiglie della città. Vi racconteremo dell’ascesa e della rovina dei Medici e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Consigli di lettura marzo 2026: 5 storie potenti tra gialli, noir e grandi amoriMarzo porta in libreria storie molto diverse tra loro, ma accomunate da una forte tensione narrativa e da personaggi che affrontano segreti,... Temi più discussi: Il noir sulle tracce di mr. Parkinson; Narrativa, lo scienziato vibonese del Cnr Antonio Di Carlo tra gli autori di rilievo del noir letterario italiano · ilvibonese.it; Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario; Le verità nascoste di Garlasco: parla Carmelo Lavorino. Firenze, Storie da cabaret: la 'serie teatrale' di Andrea Bruni in scena al PucciniFirenze, 1 aprile 2025 - Sabato 5 aprile, al Teatro Puccini di Firenze, secondo appuntamento con Storie da Cabaret, la serie teatrale di e con Andrea Bruni dedicata all’arte ribelle che è più del ... lanazione.it Firenze, storie da cabaret in tre serate al Teatro PucciniFirenze, 15 marzo 2025 - .Come nasce il termine cabaret? Perché in un grande teatro di Berlino c’era uno scantinato segreto? Cosa c’entrano vino e salsicce con una lettera d’amore? Di e con Andrea ... lanazione.it