Miss Mondo Calabria al via la selezione ufficiale | iscrizioni ancora aperte tutte le info

Domenica 26 aprile alle 18, si terrà sulla terrazza del Caposperone Resort la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria, una delle tappe del famoso concorso di bellezza. L’evento è organizzato dall’agenzia Andrea Cogliandro Eventi, che si occupa della gestione esclusiva della manifestazione nella regione. Le iscrizioni sono ancora aperte e tutte le informazioni sono disponibili per chi desidera partecipare o assistere alla giornata.

Domenica 26 aprile, alle ore 18, la splendida terrazza del Caposperone Resort ospiterà la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria, tappa fondamentale del prestigioso concorso, organizzato e gestito in esclusiva regionale dall’agenzia Andrea Cogliandro Eventi, che celebra il fascino e la.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Aperte le iscrizioni per accompagnatori di gruppi folk: info su modalità e requisiti per partecipareIl 78esimo Mandorlo in Fiore, la kermesse che ogni primavera trasforma Agrigento in un palcoscenico di colori, suoni e tradizioni, ha ufficialmente... Trofeo Calabria Experience Creator 2026: aperte le iscrizioni nel segno dell’amoreCalabria in Obiettivo: Lanciato il Trofeo per Raccontare la Regione con Creatività Digitale Cosenza – Un atto d’amore per la Calabria, concretizzato... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Miss Mondo Calabria, Laura Surace vince la tappa di Palmi: è finalista regionale; CARMEN ALBA CARATOZZOLO SENZA SOSTA UN ALTRO TRAGUARDO RAGGIUNTO; I 100 anni dalla nascita di Enzo Mirigliani. Tele Sondrio News. . Miss Mondo Lombardia alla Tenuta La Gatta di Bianzone #RadioTSN #tsn #telesondrionews #newsvaltellina #valtellina #canale85 #lombardia #radio #tv - facebook.com facebook