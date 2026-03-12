La Romagna saluta l’inverno torna il mito della fogheraccia | cinque i falò in programma sulla spiaggia

A Rimini mercoledì 18 marzo si terranno cinque falò sulla spiaggia, riportando la tradizione delle fogheracce di San Giuseppe. La città e il litorale si preparano ad accendere questi grandi falò, un rito che segna la conclusione dell’inverno e l’inizio della primavera secondo le usanze locali. La Romagna riprende così una celebrazione molto sentita nel territorio.

A Rimini torna uno dei riti più sentiti della tradizione romagnola. Mercoledì 18 marzo la città e il litorale si illumineranno con le fogheracce di San Giuseppe, i grandi falò che segnano simbolicamente la fine dell'inverno e l'arrivo della primavera. Dalla spiaggia di Marina Centro fino alle località del nord riminese, saranno cinque gli appuntamenti tra fuoco, musica e momenti di convivialità.

