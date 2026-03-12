In Italia aumentano i minori armati e le denunce per associazione mafiosa | il report di Save The Children

Un nuovo report di Save The Children segnala un incremento dei minori coinvolti in episodi di violenza e denunce per associazione mafiosa in Italia. Sebbene il Paese abbia uno dei tassi di criminalità minorile più bassi in Europa, dal 2014 si registra un aumento dei minori denunciati o arrestati per rapina e rissa. La situazione evidenzia un trend che coinvolge i giovani in questi reati.

