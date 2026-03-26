La Commissione europea ha aperto un'indagine su Snapchat, il social media che permette agli utenti di condividere video e immagini. L'indagine si concentra sulle pratiche della piattaforma riguardo alla sicurezza dei minori online. Finora non sono stati forniti dettagli su eventuali violazioni o accuse specifiche. L'indagine segue preoccupazioni riguardo alla tutela dei minori nell'ambiente digitale.

La Commissione europea ha avviato un indagine nei confronti di Snapchat, un social media in cui gli utenti hanno la possibilità di condividere video e foto. L’intenzione di Bruxelles è di verificare se il social abbia potenzialmente esposto i minori ad adescamento e reclutamento in attività criminali. La Commissione europea deve verificare gli standard di sicurezza di Snapchat. La Commissione europea ha deciso di avviare un’indagine per verificare che gli standard di sicurezza estremamente rigidi siano effettivamente applicati. È la stessa vicepresidente esecutiva alla sovranità tecnologica, alla sicurezza e alla democrazia, Henna Virkkunen, a ribadirlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sicurezza dei minori online: la Commissione europea avvia un’indagine contro Snapchat

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