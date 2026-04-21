È stata avviata un’indagine su Telegram per presunte violazioni legate all’abuso di minori e alla sicurezza online. La piattaforma è sotto scrutinio per il modo in cui gestisce i contenuti e le comunicazioni, mentre le autorità verificano eventuali responsabilità in relazione a materiali inappropriati condivisi tra utenti. La notizia si aggiunge alle preoccupazioni crescenti sui rischi che i minori affrontano nel mondo digitale.

Mentre si diffonde la consapevolezza di un’adeguata protezione dei minori online, arriva una notizia tutt’altro che rassicurante. Telegram è finito sotto indagine per la possibile condivisione di materiale illegale. La nota app di messaggistica è finita sotto i riflettori, insieme ad altre piattaforme di chat, a seguito di prove raccolte che mostrano la condivisione di immagini che ritraggono abusi su minor i. Abuso su minori sull’app Telegram: le indagini sono ancora in corso. Anche se la consapevolezza dei rischi che si possono incontrare online sta aumentando, siamo ancora lontani dal parlare di sicurezza efficiente, soprattutto per i minori.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Abuso su minori e sicurezza online: Telegram finisce sotto indagine

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