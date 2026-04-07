Corri la mezza… goditi la marcia | Podenzano si prepara a una giornata di sport solidarietà e comunità

Domenica 12 aprile 2026 si terrà a Podenzano un evento di corsa e camminata che coinvolge la comunità locale. L’iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con un gruppo locale, prevede la partecipazione di atleti e cittadini in un contesto di sport e solidarietà. La manifestazione si svolgerà lungo un percorso cittadino e si rivolge a persone di tutte le età, promuovendo l’attività fisica e la partecipazione collettiva.

Torna a Podenzano uno degli appuntamenti più attesi della primavera sportiva locale: domenica 12 aprile 2026 il Comune, in collaborazione con il gruppo G.M. Gelindo Bordin, organizza la manifestazione ludico-motoria “Corri la mezza. goditi la marcia”, aperta a partecipanti di tutte le età. L’evento, omologato Fiasp, propone tre percorsi di 6, 13 e 21 chilometri, con partenza libera dalle ore 7,30 alle 10 dal Giardino Hawaii, in via Cesare Battisti. Al termine della manifestazione, ristoro e pasta party accoglieranno tutti i partecipanti. Ma “Corri la mezza. goditi la marcia” non è solo sport: è anche un importante momento di solidarietà per il territorio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it "Corri la mezza… goditi la marcia": a Podenzano una giornata di sport e solidarietàL’evento, omologato Fiasp, propone tre percorsi di 6, 13 e 21 chilometri, con partenza libera dalle 7. Corri con Luca: 310 al traguardo. Successo fra sport e solidarietàGrande partecipazione alla seconda edizione della "Corri con Luca", la gara podistica di circa dieci chilometri disputata al Parco di San Rossore e... Argomenti più discussi: 8° Marcia di Besenzone; 22ª Marcia dei Sette Castelli Gazzolesi; Vigolzone Cammina; Walk in Stornella. Loro sono già pronti e tu Corri a provarli #Esselunga - facebook.com facebook