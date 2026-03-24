Avellino minaccia di morte il personale sanitario del Pronto Soccorso e aggredisce poliziotti | arrestato

Un uomo di 37 anni di origini marocchine è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Avellino. L’uomo è accusato di aver danneggiato le attrezzature del Pronto Soccorso, minacciato di morte il personale sanitario presente e aggredito gli agenti intervenuti. L’episodio si è verificato in un’insolita situazione di violenza all’interno di un ospedale della città.

La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 37enne marocchino per danneggiamento, violenza, resistenza e minaccia a P.U.. In particolare, nel pomeriggio di ieri, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino e del drappello ospedaliero sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, dove, poco prima, un uomo di nazionalità marocchina, domiciliato in un Comune irpino, in forte stato di agitazione, aveva minacciato di morte il personale sanitario e danneggiato alcuni arredi della struttura. Il cittadino straniero, alla vista degli agenti assumeva un atteggiamento minaccioso e violento anche nei loro confronti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Viene curato al pronto soccorso e aggredisce il personale sanitario a Monza, arrestato un 22enneDue arresti e una condanna a seguito di episodi di rapina impropria e lesioni, questo il bilancio delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato a...

Umbria, caos al Pronto Soccorso: aggredisce il personale e lo minaccia di morteEnnesimo episodio di violenza nei confronti del personale sanitario del Pronto Soccorso di Terni.

Una selezione di notizie su Pronto Soccorso

Temi più discussi: Minaccia di morte i medici e prende a morsi i Carabinieri: arrestato un 69enne; Terni, aggredisce infermiera e medico al pronto soccorso: arrestata; Como, il parroco lo ospita con il cane sul sagrato, ma lui lo minaccia: denunciato 34enne.

Pronto Soccorso, minaccia di morte il personale sanitario e aggredisce i poliziottiLa Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 37enne marocchino per danneggiamento, violenza, resistenza e minaccia a P.U. In particolare, nel pomeriggio di ieri, i poliziotti dell’Ufficio P ... irpinianews.it

Ubriaco mette a soqquadro il pronto soccorso ad Avellino, arrestatoIn preda ai fumi dell'alcol ha messo a soqquadro il pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino. (ANSA) ... ansa.it

Ubriaco mette a soqquadro il pronto soccorso ad Avellino, arrestato. In attesa di essere visitato ha dato in escandescenze #ANSA x.com

: "" Ancora violenza al pronto soccorso del Moscati, un 37enne ubriaco ha aggredito i sanitari scagliando contro di loro un tavolino. Bloccato dalla po - facebook.com facebook