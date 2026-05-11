Ospedale di Chivasso via ai lavori per il raddoppio dei posti letto del reparto psichiatrico Resterà chiuso sei mesi
A metà maggio 2026 inizieranno i lavori di ristrutturazione e ampliamento del reparto psichiatrico di diagnosi e cura in un ospedale locale. L'intervento prevede il raddoppio dei posti letto del servizio e durerà circa sei mesi, durante i quali il reparto resterà chiuso. La ristrutturazione mira ad aumentare la capacità di accoglienza e migliorare le strutture esistenti.
Partono a metà maggio 2026 i lavori di ristrutturazione e ampliamento del servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) dell'ospedale di Chivasso. L'intervento, che prevede un investimento complessivo di circa 410mila euro, porterà al raddoppio dei posti letto, che passeranno dagli attuali.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie correlate
Ospedale 'San Camillo de Lellis', via libera ai nuovi posti letto nel reparto di Recupero e Riabilitazione FunzionaleProsegue il percorso di potenziamento dell’offerta assistenziale di Asl Foggia nel territorio provinciale.
Leggi anche: Tornano i posti letto nel reparto di Pneumologia dell'ospedale di Villafranca
Argomenti più discussi: Troppe aggressioni nell'ospedale di Chivasso, arrivano le guardie armate; Il Comitato dei sindaci del Distretto dell’Asl TO4 incontra l’assessore regionale alla Sanità e Azienda Zero; Canavese: open day dell’ASL TO4 per la Giornata dell’Ostetrica; Arrestato il gemello dell’uomo ferito davanti al Duomo di Chivasso: sarebbe stato lui a sparare.
Lo scontro tra operai egiziani e ragazzi residenti in paese. I feriti più gravi sono stati portati in ospedale di Chivasso facebook
Come si vive a Chivasso? Criminalità reddit
#ospedalecivico - Results on X | Live Posts & Updates x.com