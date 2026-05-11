Ospedale di Chivasso via ai lavori per il raddoppio dei posti letto del reparto psichiatrico Resterà chiuso sei mesi

A metà maggio 2026 inizieranno i lavori di ristrutturazione e ampliamento del reparto psichiatrico di diagnosi e cura in un ospedale locale. L'intervento prevede il raddoppio dei posti letto del servizio e durerà circa sei mesi, durante i quali il reparto resterà chiuso. La ristrutturazione mira ad aumentare la capacità di accoglienza e migliorare le strutture esistenti.

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