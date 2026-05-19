Recentemente, sui social media è circolato un particolare che ha portato i fan a credere di aver scoperto il nome della figlia adottiva di un'attrice nota per il suo ruolo in una serie di successo. La scoperta deriva da un dettaglio visibile in uno dei suoi ultimi post, che ha attirato l’attenzione degli utenti. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora, ma l’indizio ha generato molte discussioni tra gli appassionati. La protagonista è nota per mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

I fan di Millie Bobby Brown sono convinti di aver scoperto il nome della figlia adottiva della star di Stranger Things grazie a un piccolo dettaglio apparso sui social. Nelle ultime ore, infatti, l’attrice ha condiviso una foto in cui indossa una collana con inciso il nome “ Ruth ”. Tanto è bastato per scatenare immediatamente le teorie dei follower, che hanno iniziato a ipotizzare che possa trattarsi del nome della bambina adottata insieme al marito Jake Bongiovi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) “ Il suo ciondolo dice Ruth! È il nome della bambina? ”, ha scritto un utente nei commenti, dando il via alle speculazioni online. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Millie Bobby Brown ha svelato involontariamente il nome della figlia? Il dettaglio che fa impazzire i fan

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