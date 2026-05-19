Milano si sveglia all’alba | 3.000 runner per una corsa tra arte e salute

A Milano, all’alba, si sono radunati circa 3.000 runner per una corsa che unisce arte e salute. Nel corso degli anni, il numero di partecipanti è salito da circa 570 a oltre 33.000. Il percorso attraversa diversi monumenti storici e punti di interesse nel centro della città, offrendo agli atleti un itinerario che si snoda tra vie e piazze iconiche. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando un pubblico sempre più numeroso.

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