Milano si sveglia all’alba | 3.000 runner per una corsa tra arte e salute

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, all’alba, si sono radunati circa 3.000 runner per una corsa che unisce arte e salute. Nel corso degli anni, il numero di partecipanti è salito da circa 570 a oltre 33.000. Il percorso attraversa diversi monumenti storici e punti di interesse nel centro della città, offrendo agli atleti un itinerario che si snoda tra vie e piazze iconiche. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando un pubblico sempre più numeroso.

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? Punti chiave Come si è passati da 570 a 33.000 partecipanti in pochi anni?. Quali monumenti iconici attraverserà il percorso tra le vie del centro?. Chi sono i due esperti che hanno ideato questo progetto?. Perché correre alle 5:30 prima che la città si svegli?.? In Breve Organizzatori Sergio Bezzanti e biologa Sabrina Severi promuovono benessere e cultura.. Evento nato a Modena nel 2009 con 570 partecipanti iniziali.. Percorso di 5,3 km tra via San Primo, Duomo e via Palestro.. Progetto con 33.000 aderenti nel 2025 mira alla sostenibilità urbana.. Oltre tremila runner si preparano per la sfida dell’alba a Milano venerdì 22 maggio. La manifestazione, denominata 5. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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