Gemellaggio Milano-Tel Aviv parte del Pd vota col centrodestra e la maggioranza si spacca | bocciato lo stop proposto dai Verdi

Da ilfattoquotidiano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Consiglio comunale a Milano, si è acceso un acceso dibattito sulla proposta di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv. La maggioranza si è divisa, con alcuni membri del Partito Democratico che hanno votato insieme alle opposizioni di centrodestra, causando una frattura interna. La proposta, sostenuta dai Verdi, è stata bocciata con il voto di parte della coalizione di governo. La seduta si è conclusa con il mancato via libera alla sospensione, evidenziando le divisioni all’interno della maggioranza.

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Maggioranza spaccata, Pd spaccato. E no alla sospensione del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, con parte dei dem che votano col centrodestra. È una seduta fatta di tensioni, bagarre, insulti tra il pubblico e i consiglieri quella che si è consumata a Palazzo Marino dopo mesi di tira e molla tra il sindaco Beppe Sala e buona parte delle forze politiche che lo sostengono. Al centro lo stop dell’accordo con la città israeliana. Misura già approvata a ottobre dal Consiglio comunale, ma rimasta solo sulla carta per via della contrarietà del primo cittadino e, di fatto, della Giunta. Lo stesso Partito democratico è arrivato al voto senza dare l’idea di essere unito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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