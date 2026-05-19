Milano resta gemellata con Tel Aviv ma il Pd si spacca Beppe Sala | C'è una frattura dobbiamo valutare

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Milano ha respinto la proposta avanzata dai Verdi di interrompere il gemellaggio con Tel Aviv. La decisione implica che il rapporto tra le due città rimane invariato, nonostante alcune divergenze interne al centrodestra e al centrosinistra. Il sindaco ha commentato la situazione affermando che c’è una frattura e che bisogna valutare attentamente. La questione ha provocato divisioni tra i consiglieri di maggioranza e opposizione, portando a un dibattito acceso in aula.

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Il Consiglio comunale di Milano ha bocciato la proposta dei Verdi di interrompere il gemellaggio con Tel Aviv. Alla votazione, gran parte del Pd ha votato però a favore. "Si è consumata una frattura, non c'è dubbio", ha dichiarato il sindaco Beppe Sala. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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