Milano resta gemellata con Tel Aviv ma il Pd si spacca Beppe Sala | C'è una frattura dobbiamo valutare

Il Consiglio comunale di Milano ha respinto la proposta avanzata dai Verdi di interrompere il gemellaggio con Tel Aviv. La decisione implica che il rapporto tra le due città rimane invariato, nonostante alcune divergenze interne al centrodestra e al centrosinistra. Il sindaco ha commentato la situazione affermando che c’è una frattura e che bisogna valutare attentamente. La questione ha provocato divisioni tra i consiglieri di maggioranza e opposizione, portando a un dibattito acceso in aula.

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