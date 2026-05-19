A Milano in programma Manufacturing Forum 2026 per 26 maggio

Da iltempo.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Manufacturing Forum 2026 si svolgerà il prossimo 26 maggio a Milano, presso l'Università Bicocca. L'evento riunirà aziende e professionisti del settore manifatturiero per discutere di temi legati all'innovazione e alle sfide del comparto. La giornata prevede interventi di vari relatori e sessioni di approfondimento, con un focus specifico sulle tecnologie emergenti e sui processi produttivi. L'iniziativa si inserisce nel calendario degli incontri dedicati al settore industriale italiano.

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Roma, 19 mag.(Adnkronos) - Il Manufacturing Forum 2026, in programma il 26 maggio a Milano, Bicocca Pavilion, dalle ore 15:00 alle 18:00, è il primo appuntamento italiano interamente dedicato alla trasformazione del manifatturiero, con un focus sulla governance del lavoro, la gestione della forza lavoro e le decisioni che determinano la competitività industriale. Un contesto progettato per chi ogni giorno affronta queste stesse sfide: non un convegno ma un'arena decisionale, in cui la riflessione accademica si contamina con l'esperienza diretta di chi governa fabbriche, bilanci e persone. L'evento, organizzato da Comunicazione Italiana, è in collaborazione con SD Worx, realtà internazionale specializzata in payroll e amministrazione del personale, da anni al fianco delle principali aziende manifatturiere italiane ed europee. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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