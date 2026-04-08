Forum delle Idee i giovani reggini disegnano la Reggio Calabria del futuro

Il “Reggio 2031-Forum delle Idee”, organizzazione giovanile fondata nel 2025, ha presentato un documento programmatico contenente circa 25 proposte suddivise in otto aree tematiche. Negli ultimi mesi, il gruppo ha organizzato eventi pubblici e iniziative per coinvolgere i cittadini e condividere le idee sulla futura crescita della città. Il documento rappresenta il risultato di un percorso di confronto tra i giovani reggini.

Circa 25 proposte articolate in 8 aree tematiche: è questo il cuore del documento programmatico elaborato da “Reggio 2031-Forum delle Idee”, l’organizzazione giovanile nata nel 2025 che, negli ultimi mesi, si è fatta conoscere in città attraverso iniziative ed eventi pubblici.“Oggi - spiega una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Una scelta di futuro insieme, giovani reggini a confronto per la Reggio Calabria che verrà Reggio Calabria, il Forum delle Associazioni familiari ha rinnovato le cariche direttiveReggio Calabria accoglie una nuova fase nella guida del Forum delle Associazioni familiari. Temi più discussi: Giovani a Reggio Calabria: le storie di chi resta e le loro proposte; Turismo esperienziale in Calabria: una giornata di confronto su borghi, outdoor ed enogastronomia; Falerna Marina, forum sul turismo esperienziale: oltre 300 partecipanti; All’Università Mediterranea il forum conclusivo di UrbanLab BiodiverCity: presentati risultati e atlante dei servizi ecosistemici del verde urbano. Terminal crocieristico di Reggio Calabria, progetto già finanziato e fermo ma ancora strategicoPensato dall’Atelier(s) Femia, parla l’architetto: «Per noi rimane un punto di riferimento pronto a prendere forma quando ci sarà una visione politica e infrastrutturale chiara» ... corrieredellacalabria.it Reggio Calabria. I segreti della punta dello Stivale (Bronzi di Riace a parte)«La bellezza di Reggio Calabria? La Sicilia di fronte». È una battuta che si sente ripetere spesso, a raccontare quanto questa città alla punta dello Stivale venga ancora sottovalutata, come se il ... repubblica.it CityNow. . Il grande basket internazionale sbarca a Reggio Calabria! I protagonisti raccontano l'emozione delle EYBL U20 Superfinals 2026 in programma dal 9 al 12 aprile. di Domenico Suraci - facebook.com facebook