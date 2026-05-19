A Milano, la società Lmdv Capital ha venduto un immobile in via Turati per 58 milioni di euro. La transazione solleva domande sulla futura gestione degli asset di EssilorLuxottica, azienda di cui fa parte la proprietà. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dietro alla decisione di trasformare la proprietà in affitto, né su come questa vendita possa influenzare la successione dell’azienda. La cessione rappresenta un'operazione significativa nel contesto immobiliare e societario locale.

? Punti chiave Come influirà questa vendita sulla successoria di Essilorluxottica?. Perché Del Vecchio ha scelto di trasformare la proprietà in affitto?. Chi sono i nuovi soci che consolideranno il controllo di Delfin?. Quanto inciderà la liquidità immobiliare sulle nuove strategie di investimento?.? In Breve Lmdv Capital prevede vendita anche sede via Montenapoleone per circa venti milioni di euro.. Lmdv Fin richiede 11 miliardi a Unicredit, BNP Paribas e Crédit Agricole.. Leonardo Maria Del Vecchio acquisterà quote dai fratelli Paola e Luca per il 37,5%.. La liquidità immobiliare finanzierà nuovi investimenti nei brand gestiti dal family office. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, Lmdv Capital vende via Turati: affare da 58 milioni di euro

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