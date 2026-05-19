Leonardo Maria Del Vecchio vende il palazzo di via Turati e la sede di Milano | operazioni da 78 milioni di euro

Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di vendere il palazzo di via Turati 19 a Milano, con un’operazione che ha un valore complessivo di 78 milioni di euro. La società Lmdv Capital, di cui Del Vecchio è alla guida, ha annunciato l’intenzione di mettere in vendita questa proprietà, che rappresenta anche la sede milanese dell’azienda. La transazione riguarda anche un’altra sede, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui tempi previsti per la conclusione.

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